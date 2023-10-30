Nüfus Genel Müdürlüğü, 498 milyona yakın belgenin dijital arşive aktarıldığını duyurdu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 497 milyon 708 bin 430 belgenin nüfus dijital arşivine aktarıldığını bildirdi.
Ankara
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamunun en büyük dijitalleştirme projesi Nüfus Dijital Arşiv Projesi ile nüfus bilgilerinin güvende olduğu belirtildi.
✅ Kamunun en büyük dijitalleştirme projesi Nüfus Dijital Arşiv Projesi ile— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) October 30, 2023
nüfus bilgilerimiz güvende…
Nüfus hizmetlerinin temeli olan, kişilerin aile bağlarını gösteren ve başka hiçbir nüshası bulunmayan 4️⃣9️⃣7️⃣.7️⃣0️⃣8️⃣.4️⃣3️⃣0️⃣ belge dijitalleştirilerek nüfus dijital arşivimize… pic.twitter.com/7dJwKAMbWl
Nüfus hizmetlerinin temeli olan, kişilerin aile bağlarını gösteren ve başka hiçbir nüshası bulunmayan 497 milyon 708 bin 430 belgenin dijitalleştirilerek nüfus dijital arşivine aktarıldığı ifade edilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Nüfus Dijital Arşiv Projesi (DAP) ile 'Geçmişi Koruyan Geleceğe Değer Katan' anlayışımızla, arşivimizde bulunan Osmanlı Türkçesi ve Türkçe dayanak belgeleri elektronik ortama aktarılmaktadır." bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.