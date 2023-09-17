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NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur'un cenazesi toprağa verildi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul

Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, merhum Gökhan Abur'un eşi Hülya ile çocukları İlke, Ekin, Baran Abur taziyeleri kabul etti.

Abur'un cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gökhan Abur hakkında

Afyonkarahisar'da 1943 yılında, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur, Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi ise Karabük'te bitirdi.

Lise çağlarında kurduğu orkestra ile müzikal yaşantısı başlayan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nü kazandığı İstanbul'da da kurduğu bu orkestrayı devam ettirdi.

Buradan "yüksek mühendis" olarak mezun olan Abur, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde yaptığı görevinden 2003'te emekli oldu.

1960'lı yıllarda müzik yaşamı başlayan Abur, 1967'de Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı'nın organize ettiği Altın Ses Yarışması'nda dördüncü oldu.

Bu yarışmanın ardından Fikret Şeneş'in de katkılarıyla plak çalışmalarına başlayan Abur'un, 45'lik 14 plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli 1 albümü bulunuyor. 1975'te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan Abur, ilk 8'e girdi.

1983'ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilenen Abur, sonrasında uzak yol kaptanlarına eğitim verdi.

Gökhan Abur, 2000'de Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Abur, 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.

Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan "The Rat Pack Show" Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç'in performansları ile 2011'de İstanbul Grand Hyatt'da gerçekleştirildi.

Abur, 3 çocuk babasıydı.

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