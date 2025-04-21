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Nisan ayında 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede, mevsim normallerine göre nisan ayı en düşük sıcaklık rekoru kırıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Nisan ayında 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 13 Nisan'daki soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde pek çok şehirde hava sıcaklığı sıra dışı seviyelere indi.

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Ani sıcaklık düşüşüyle bazı bölgelerde zirai don yaşanırken, bu durum tarım ürünlerinde önemli düzeyde hasara sebep oldu.

Nisan ayı mevsim normalleri göz önünde bulundurulduğunda bu yılın nisan ayında Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı.

Türkiye genelinde nisan ayında en düşük sıcaklık -18 dereceyle Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ölçüldü.

Nisan ayının 20 gününde yapılan değerlendirmeye göre en düşük sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:

İl-ilçeSıcaklık
Tomarza-18
Sarız-16,3
Zara-14,4
Pınarbaşı-14,1
Elbistan-13,9
Darende-13,6
Göksun-13,2
Ulukışla-12
Boğazlıyan-11,8
Afşin-11,5
Karapınar-11,3
Niğde-9,5
Avanos-9,2
Turhal-8,9
Konya-Ereğli-8,6
Aksaray-8,3
Doğanşehir-7,9
Konya-Akşehir-7,6
Çiçekdağı-6,7
Sivrice-5,9
Konya-4,3
Adıyaman-Gölbaşı-3,1
Pozantı-3,1
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