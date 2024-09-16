Dolar
34.00
Euro
37.87
Altın
2,584.80
ETH/USDT
2,301.30
BTC/USDT
58,484.00
BIST 100
9,606.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, tutuklu süphelilerden amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

Aziz Aslan, Bestami Bodruk  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Diyarbakır

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi
İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin mezarına ziyaretler sürüyor
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada yaralanan çalışanlar yaşadıklarını anlattı
Tekirdağ'da bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu zanlılar yer gösterme için olay yerine getirildi

Benzer haberler

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanının girişindeki patlamada temizlik görevlisi yaralandı

Narin Güran soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Narin'i arama çalışmalarının "asılsız ihbarlar ve yanlış ifadelerle sekteye uğratıldığı" mahkeme kararında

Narin'i arama çalışmalarının "asılsız ihbarlar ve yanlış ifadelerle sekteye uğratıldığı" mahkeme kararında

Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı

Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı
MEB'den, Diyarbakır Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere psikososyal destek

MEB'den, Diyarbakır Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere psikososyal destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet