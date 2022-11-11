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Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

İsa Toprak   | 11.11.2022
Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."

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