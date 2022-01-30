Mütefekkir Cevdet Said için taziye mesajları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mütefekkir Cevdet Said için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Mütefekkir, alim Cevdet Said 91 yaşında Hakk'a yürüdü. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında, "Kıymetli alim Cevdet Said'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." sözünü paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise mesajında şunları kaydetti:
"Alim, fazıl, bilge insan Cevdet Said'e Allah'tan rahmet diliyorum. Önemli eserlere imza attı. Fikir çilesi çekti. Düşüncenin namusuna sahip çıktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"İslam düşünce dünyasının mütefekkirlerinden kıymetli ilim insanı Cevdet Said, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle göç ettiği İstanbul'da dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.