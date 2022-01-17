Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.