Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,956.00
BTC/USDT
41,786.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Dağı Tüneli Mevkii'nde kar yağışı etkili oluyor Kars'ta kara saplanan otobüsteki 20 yolcu ekiplerce tahliye edildi.
logo
Gündem

Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği hastanede acil servis bölümündeki doktoru darbettiği iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A, görevine iade edildi.

Osman Akça   | 19.03.2022
Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak

Muğla

Muğla Valiliği talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca Uzman Çavuş A.A. hakkında "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A, göreve iade edildi.

A.A'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aldığı rapor süresinin dolmasının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

Olay

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Başhekimlikçe, doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi

Benzer haberler

Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak

Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak

Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu bitiyor

'Gladyatörler Kenti' Stratonikeia'da kazı çalışmaları YİKOB desteğiyle sürüyor

Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu

Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu
Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi

Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi
Bodrum mandalinasıyla yapılan lokum ve reçel yurt dışına da gönderiliyor

Bodrum mandalinasıyla yapılan lokum ve reçel yurt dışına da gönderiliyor