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MSB'den Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

Utku Şimşek  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
MSB'den Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesine ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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