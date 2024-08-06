MSB'den Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesine ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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📍 Pençe bölgesi / Irak'ın kuzeyi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2024
“Ulaşılamaz denen her yerde biz varız.” diyen Komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/1DvW0hUmGe