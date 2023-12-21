MSB'de "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni" gerçekleştirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasına göre, törene Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert katıldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla “Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni” gerçekleştirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2023
Törene Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu,… pic.twitter.com/MmNdcsw8Nx
Bakanlık personelinin de hazır bulunduğu törende, Güler tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'na "TSK Şeref Madalyası ve Beratı" taltif edildi.
Güler, ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'na, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Özsert'e, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni'ye, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya'ya "TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.
Törende, kendi birimlerinde başarı sağlayan birlik, birim ve personele de Güler, Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları tarafından başarı belgeleri verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.