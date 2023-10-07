Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,639.10
BTC/USDT
27,933.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
logo
Gündem

MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği hava operasyonunun görüntülerini yayımladı.

Ahmet Sertan Usul  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı

Ankara

Görüntülerde Türk savaş uçaklarının kalkış yaptığı ve terör örgütü PKK/YPG'nin malzeme deposu, barınak gibi binalarını imha ettiği anlara yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
THY, Tel Aviv yolcularına biletlerde iptal ve erteleme hakkı tanıdı
Pazarcık'taki "Türkiye-Kore Dostluk Köyü Konteyner Kenti" afetzedelerin sıcak yuvası oldu

Benzer haberler

MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı

MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet