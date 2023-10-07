MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği hava operasyonunun görüntülerini yayımladı.
Ankara
Görüntülerde Türk savaş uçaklarının kalkış yaptığı ve terör örgütü PKK/YPG'nin malzeme deposu, barınak gibi binalarını imha ettiği anlara yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği hava operasyonunun görüntülerini paylaştı https://t.co/qweb9yK62d pic.twitter.com/sTuvbcrzOn— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 7, 2023