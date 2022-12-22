Dolar
18.67
Euro
19.88
Altın
1,816.46
ETH/USDT
1,213.40
BTC/USDT
16,800.00
BIST 100
5,460.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli’de AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 kişiden 20'si gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar   | 22.12.2022
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren, yargılanan ve "örgüt üyesi olmak" suçundan hükümlü 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Afganistan'da kızların üniversite eğitiminin engellenmesi) Böyle bir yasağı reddediyoruz
İstanbul'da "şok evlerine" yönelik operasyonda 95 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'kadına şiddet ve çocuk istismarı' genelgesi
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Benzer haberler

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den FETÖ firari şüphelisi Keneş hakkında açıklama

Antalya'da 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi

Şırnak'taki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu

Şırnak'taki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet