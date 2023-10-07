Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,636.50
BTC/USDT
27,914.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
logo
Gündem

Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında Van'da eylem hazırlığındaki 6 teröristin yakalandığını bildirdi.

İsa Toprak  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6-8 Ekim Aynularab (Kobani) olayları bahanesiyle eylem yapacağı tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendiğini belirtti.

Paylaşımında operasyon görüntülerine de yer veren ve operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerini tebrik eden Yerlikaya şunları kaydetti:

"Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi yakalandı. Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Biz kararlıyız. Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
THY, Tel Aviv yolcularına biletlerde iptal ve erteleme hakkı tanıdı
Afşin'de deprem konutları yükseliyor

Benzer haberler

Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün arkasındaki bütün neden ve destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadele devam edecek

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kıskaç Operasyonu"nda 92 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kıskaç Operasyonu"nda 92 şüpheli yakalandı
Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ildeki operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ildeki operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı

Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet