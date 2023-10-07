Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında Van'da eylem hazırlığındaki 6 teröristin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6-8 Ekim Aynularab (Kobani) olayları bahanesiyle eylem yapacağı tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendiğini belirtti.
“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA VAN’DA EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 6️⃣ ŞÜPHELİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2023
Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi.
Operasyonu düzenleyen Van İl… pic.twitter.com/jLiLPSKfZt
Paylaşımında operasyon görüntülerine de yer veren ve operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerini tebrik eden Yerlikaya şunları kaydetti:
"Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi yakalandı. Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Biz kararlıyız. Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek."