"Koca Yusuf"lar yuvasına döndü

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MSB: Ukrayna'dan gelen A400M uçakları Kayseri'ye indi

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu.

Ahmet Sertan Usul, Sarp Özer, Zafer Fatih Beyaz   | 20.12.2022
MSB: Ukrayna'dan gelen A400M uçakları Kayseri'ye indi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.

Bakanlık, kamuoyunda "Koca Yusuf" olarak nitelendirilen iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.

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