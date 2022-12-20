Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince açıldı.
Hakkari
Karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Tekeli köyü sınırlarındaki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Üs Bölgesi yolunda çalışma başlattı.
Ekipler, tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer yaklaşık 4 metreyi bulduğu yolu bir günlük çalışmayla açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.