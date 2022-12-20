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Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince açıldı.

Sıraç Karadeniz   | 20.12.2022
Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

Hakkari

Karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Tekeli köyü sınırlarındaki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Üs Bölgesi yolunda çalışma başlattı.

Ekipler, tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer yaklaşık 4 metreyi bulduğu yolu bir günlük çalışmayla açtı.

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