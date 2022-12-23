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Ankara merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 16 ilde jandarma ekiplerince devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

Yusuf Soykan Bal   | 23.12.2022
Ankara merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Ankara

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir suç örgütünün, mağdurların kentte faaliyet gösteren otelden satın aldıkları devre mülklerini 45 bin ila 55 bin dolar karşılığında yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni için satma vaadiyle "reklam, tapu ve diğer giderler" adı altında 25 bin ila 300 bin lira alarak dolandırdığı tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu tespit edilen 49 şüpheliden ara yakalamalar sonucu 5'i tutuklandı.

MASAK tarafından yapılan çalışmada ise zanlıların 4 şirketi ve şahsi hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 300 mağduru 295 milyon 521 bin 242 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Dosya kapsamında devam eden çalışmalarda Ankara merkezli 16 ilde 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 35 şüpheli yakalandı, zanlıların adreslerindeki aramalarda 41 cep telefonu, 73 GSM hattı, 3 hard disk, 3 şirkete ait kaşe, dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 13 kredi kartı ve mağdurlara ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerini talimatname şeklinde kağıda yazarak duvara astıkları belirlendi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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