MSB, KKTC'deki 'Kanlı Noel' şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Rum terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihte "Kanlı Noel" olarak anılan katliamda şehit olanları yaptığı paylaşımla andı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, 59 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı hatırlatıldı.
59 yıl önce Kıbrıs Türkü, Rum Terör örgütü EOKA tarafından barbarca ve vahşice katledildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2022
“Kanlı Noel” olarak anılan olaylarda çocuk, yaşlı, kadın demeden yüzlerce kardeşimizi barbarca katleden Rum teröristleri lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/rI8D3xPXSP
Saldırılarda Kıbrıs Türklerinin öldürüldüğü belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"59 yıl önce Kıbrıs Türkü, Rum Terör örgütü EOKA tarafından barbarca ve vahşice katledildi. 'Kanlı Noel' olarak anılan olaylarda çocuk, yaşlı, kadın demeden yüzlerce kardeşimizi barbarca katleden Rum teröristleri lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
Paylaşımda, saldırıların anlatıldığı videoya da yer verildi.
Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı saldırılar silsilesinde 364 kişi şehit düşmüş, 103 Türk köyü boşaltılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.