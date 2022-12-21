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Antalya'da 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gülsem Adam   | 21.12.2022
Antalya'da 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

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