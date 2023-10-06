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MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.

Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.

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