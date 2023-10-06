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Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu

Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te şehit oldu.

Okan Coşkun  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonrası yaralanan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek, kurtarılamayarak şehit oldu.

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