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Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul'da yakalanan 2 zanlının Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Emrah Gökmen  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmanın detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü (BTÖ) üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Ferhat G. ile Hamza A'nın kentte olduğunu tespit etti.

Ayrıca örgütün Suriye kanadı PYD/YPG ile faaliyette bulunduğu 6 yabancı uyruklu zanlının da İstanbul'da olduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında 4 ilde 24 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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