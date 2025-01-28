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Yaşam

Türk Kızılay, Suriye'de "Sevgi Mağazası" açtı

Türk Kızılay, Suriye'nin Halep kentinde, bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyecek gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Sevgi Mağazası" açtı.

Emrullah Cesur  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Türk Kızılay, Suriye'de "Sevgi Mağazası" açtı

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Murat Ellialtı ve Suriye Arap Kızılay'ı Halep Şube Başkanı Muhammed Şamma'nın mağazanın açılışına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyecek gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla haftanın 5 günü açık olacak mağazanın, günlük 50 aileden ortalama 250 kişiye hizmet vermesinin planlandığı belirtildi.

Açılışın ardından bölge sakinlerinin, Halep'teki Sevgi Mağazası'ndan kıyafet ihtiyaçlarını giderdiği aktarılan açıklamada, Suriye genelinde hizmet veren mağaza sayısının 8'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'deki bağışçıların desteğiyle Suriye'de yardım faaliyetlerinin daha da çeşitlendirileceği vurgulandı.

Suriye Arap Kızılayı'na bir adet ambulans hibe edildiği bildirilen açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgede 200 gıda kolisi ile 250 kırtasiye seti dağıtıldığı da belirtildi.

Açıklamada, Türk Kızılay'ın, ilerleyen süreçte hayata geçireceği briket ev projeleri, sağlık hizmetleri ve düzenli insani yardım dağıtımlarıyla birlikte bölgedeki insani krizle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.

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