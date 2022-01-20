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MSB, Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.

Fırat Taşdemir   | 20.01.2022
MSB, Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. İyi günde de kötü günde de 'Tek Millet, İki Devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz."

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