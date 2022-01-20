MSB, Kara Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. İyi günde de kötü günde de 'Tek Millet, İki Devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.