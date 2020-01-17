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Hafter’e bağlı milislerin saldırıları başkent Trablus’ta protesto ediliyor
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Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 17.01.2020
Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombasıyla yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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