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Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 01.08.2021
Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

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