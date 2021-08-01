Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak." ifadelerine yer verildi.
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Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak. pic.twitter.com/NYB0uSEX56— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021