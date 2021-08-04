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Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileriyle tahliye ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine yaklaşması üzerine vatandaşların çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Sarp Özer   | 04.08.2021
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileriyle tahliye ediliyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

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