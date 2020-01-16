Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,938.80
Altın
1,552.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

Sefa Şahin   | 16.01.2020
Hakkari'de iki asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

Hakkari'de iki asker şehit oldu

Hakkari'de iki asker şehit oldu

Şehit Günay ve Bağater son yolculuğuna uğurlandı

MSB: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne ait tüneller etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne ait tüneller etkisiz hale getirildi
MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulamaları yakından takip edilmekte

MSB: Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulamaları yakından takip edilmekte