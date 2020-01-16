Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek.
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenecek "Enerjide Türkiye'nin Yönü" konulu panele katılacak.
4- TBMM Genel Kurulunda Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu raporu görüşülecek.
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.
6- TCMB kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
7-Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 4 çalışanını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.
8- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip edilecek.
9- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.
10- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.
11- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
12- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, basın mensuplarıyla bir araya geleceği toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumunun 2019 yılı çalışmaları ve 2020'de planlanan faaliyetlerini değerlendirecek.
13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
14- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" The Green Park Hotel Ankara'da devam edecek.
15- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Antalyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.
17- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.
18- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.