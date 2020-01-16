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Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle dağda mahsur kalan 8 kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Ahmet Özler   | 16.01.2020
Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Karabük

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma ekipleri, 2 bin rakımlı Keltepe bölgesine araçlarıyla çıkan Yılmaz A., Mesut Ö., Cihan B., Mertcan A., Anıl B., Harun Y., Recep Y. ve Hakan K.'nin yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle mahsur kaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AFAD ve UMKE'den de destek alan jandarma ekipleri, vatandaşlara yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı.

Vatandaşların kara saplanan araçları traktör yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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