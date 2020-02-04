MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NhEiBVxwFN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2020
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.