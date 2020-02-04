Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
120,346.20
Altın
1,573.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.02.2020
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: İdlib'de 5 asker ile 1 sivil personel şehit oldu

MSB: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi
YPG/PKK'nın sözde Amanos yapılanması terörist ifadesinde

YPG/PKK'nın sözde Amanos yapılanması terörist ifadesinde
TSK'da yeni bir dönem başladı

TSK'da yeni bir dönem başladı