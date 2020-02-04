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İzmir merkezli FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 39'u yakalandı.

Mustafa Güngör   | 04.02.2020
İzmir merkezli FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Haklarında soruşturma yürütülen zanlılardan bazılarının KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asya'daki hesaplarında "artış" belirlendiği öğrenildi. 

Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 43'ünün örgütün sözde "mütevellisi" olduklarına dair ihbar ve beyanların bulunduğu belirtildi. 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'deki adreslerine operasyon düzenledi. 

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. 

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında oldukları öğrenildi.




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