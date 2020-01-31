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MSB: Komandolar PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nin Barış Pınarı Bölgesi'nde Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 31.01.2020
MSB: Komandolar PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, komandoların terör örgütüne ait tünel ve mevzileri imha ettikleri anların video görüntüleri paylaşıldı. 

Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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