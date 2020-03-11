Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı
Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.
Ankara
Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin ikinci günkü bölümünün Bakanlıkta başladığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.