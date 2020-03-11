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Türkiye

Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı

Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.

Mehmet Tosun   | 11.03.2020
Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı

Ankara

Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin ikinci günkü bölümünün Bakanlıkta başladığı belirtildi.

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