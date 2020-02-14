MSB: Kandil'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/LNXDPtySG7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2020
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.