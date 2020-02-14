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MSB: Kandil'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 14.02.2020
MSB: Kandil'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

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