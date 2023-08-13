Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,850.10
BTC/USDT
29,379.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. - VTR
logo
Gündem

Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü, dip çamurunun temizlenmesinin ardından yeniden canlıların yaşam merkezi oldu.

Özcan Yıldırım  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2016 yılında başlandığını belirtti.

Proje kapsamında Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"İki etaptan oluşan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla canlı florası korunurken, gölün etrafında da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Temizlenerek eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ederken vatandaşlarımız için de keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu."

"Eskiden sazlık daha çoktu ve kokuyordu"

Mogan Gölü'nün çamurunun temizlenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması vatandaşları da mutlu etti.

Bölgede kurulan çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlar, "Eski halinde sazlık daha çoktu ve kokusu vardı. Ama şimdi mola veriyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çocuğumuzu gezdiriyoruz. Yürüyüş ve bisiklet alanları çok güzel. Yurt dışından bir fark göremiyorum. Çok temiz ve ferahlatıcı bir yer." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İzmir Körfezi'nde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor

Benzer haberler

Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi

Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi

Bakan Özhaseki: (İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası) Bu işi hızlandıracak tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz

Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası'nı ziyarete gelenler uzun kuyruk oluşturdu

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası'nı ziyarete gelenler uzun kuyruk oluşturdu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet