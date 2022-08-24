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Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, aslan ve kaplan yavrularının da aralarında bulunduğu özel hayvanat bahçesinin uygun koşulları sağlamadığı gerekçesiyle ruhsatı iptal edildi.

Tanju Özkaya   | 24.08.2022
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi

Ankara

Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararına göre, İncek Mahallesi'nin bazı sakinleri konutlarına bitişik vaziyette faaliyet gösteren özel hayvanat bahçesinin ruhsatına yönelik yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Davacı taraf dilekçesinde, evlerinin bitişiğindeki hayvanat bahçesinin kendilerini güvende hissetmemelerine neden olduğu, aynı zamanda sağlık problemlerine yol açtığını ifade etti.

Davalı taraf ise yürütmenin durdurulması ve iptal talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Bilirkişi raporunda ise söz konusu işletmeye "B Grubu Hayvanat Bahçesi" ruhsatı verildiği ancak mevcut işletmenin bu gruptaki hayvanat bahçesi özelliklerini taşımadığına dikkati çekildi.

Raporda, hayvanat bahçesi olarak kullanılan mekanların toplu yerleşim yeri içinde kaldığı, bu durumun imar planı ve imar mevzuatına uygun olmadığı vurgulandı.

"Hukuka uygun değil"

Mahkeme kararında, hayvanat bahçesinin her iki sınırında nitelikli konutların yer aldığı, aslan başta olmak üzere insanlara zarar verebilecek hayvanların bulunduğu ve bunun için herhangi bir güvenlik tedbirinin alınmadığı belirtildi.

Bu hayvanların atıkları için de önlem alınmadığı, bundan kaynaklı hastalık risklerinin bulunduğu sonucuna varıldığı belirtilen kararda, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ifade edilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Öte taraftan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 4. maddesinde 'hayvanat bahçelerinin sadece yeşil alanlarda yer alacağı belirtilmiş olup, mahalle veya semt parklarında değil ancak kısmi yaşam ortamları da oluşturulmak suretiyle rekreasyonel büyük veya bölgesel yeşil alanlarda yer alabileceği' düzenlemesi karşısında, dava konusu hayvanat bahçesinin kuruluş yeri belirtilen şartları taşımadığından dava konusu işlemde bu yönüyle de mevzuata uygunluk bulunmamaktadır."

Bu kapsamda mahkeme, hayvanat bahçesinin ruhsatına yönelik yürütmenin durdurulması ve iptali talebini kabul etti.

Polis zoruyla kapatılacak

Davacı taraf avukatı Emrehan Everdi, mahkemenin kararında sonra ruhsatı iptal edilen işletmenin aynı yerde faaliyetine devam edemeyeceğini söyledi.

Mahkemenin kararında sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğünün, hayvanat bahçesinin kapatılması için ilgililere yazı gönderdiğini belirten Everdi, ancak bu karara uymayan işletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Avukat Everdi, Gölbaşı Kaymakamlığı talimatıyla hayvanat bahçesinin polis zoruyla kapatılacağını sözlerine ekledi.

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