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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Aykut Karadağ   | 07.02.2023
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

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