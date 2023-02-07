Dolar
18.83
Euro
20.21
Altın
1,872.42
ETH/USDT
1,633.20
BTC/USDT
22,896.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı.
logo
Gündem

Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Ozan Efeoğlu, Muzaffer Çağlıyaner   | 07.02.2023
Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Osmaniye

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye'de yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı.

Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'da getirildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem
Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye destek için hava köprüsü

Benzer haberler

Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'da getirildi

Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'da getirildi

Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye destek için hava köprüsü

Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye destek için hava köprüsü
Hatay'da depremde yaralananlar TCG İskenderun gemisine alınıyor

Hatay'da depremde yaralananlar TCG İskenderun gemisine alınıyor

Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet