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Kültür

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı alanında yapılan incelemede, bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine ulaşıldı.

Orhan Pehlül   | 27.07.2022
Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

Adıyaman

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Örenli Köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Durumun Müze Yetkililerine bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, incelemelerde bulundu.

Roma dönemine ait kaya mezarında bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine rastlandı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen iskeletleri uzmanlar tarafından alandan kurtardı.

Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi.

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