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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 40 dereceyi geçen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

Serkan Avci, Koray Kılıç, Erdal Türkoğlu, Ümit Kahrıman  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Adana

Hava sıcaklığının 44,4 dereceye ulaştığı Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarıya çıkanlar, sıcaktan korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bazı kişiler, şapka takıp, şemsiye taşıyarak güneşin etkisini azaltmaya çalıştı.

Mersin'de nem oranı yüzde 50'yi geçti

Mersin'de de 40 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 50'yi geçen nem oranı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

Kıyı şeridinde yürüyüş yapanlar, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.

Hatay'da sıcaklık 43 dereceyi aştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, hava sıcaklığı 43 dereceyi aştı.

Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

Osmaniye'de termometre 52 dereceyi gösterdi

Bölge genelindeki sıcak hava, Osmaniye'de de etkili oldu.

Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşların sıkça tercih ettiği bulvar ve sokaklar boş kaldı.

Güneşin etkisiyle, Adnan Menderes Caddesi'ndeki termometre 52 dereceyi gösterdi.

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