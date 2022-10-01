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Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Orhan Pehlül, Emin Tezerdi   | 01.10.2022
Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Emin Tezerdi/AA

Adıyaman

Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri müdahale etti. Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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