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MKE, Samsun'da yapacağı 2 milyar liralık yatırımla TSK'nin stratejik ürünlerini üretecek

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri Samsun'da yapacağı 2 milyar liralık yatırımla üretecek.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
MKE, Samsun'da yapacağı 2 milyar liralık yatırımla TSK'nin stratejik ürünlerini üretecek

Samsun

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisinin dünya markası MKE AŞ'nin Samsun'a yatırım yapacağı belirtilerek, "Samsun'umuzda MKE AŞ'nin, savunma sanayisi üretim merkezine dönüştüreceği yeni tesis, şehrimize ve milletimize hayırlı olsun. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Milli Savunma Bakanlığımıza devredilen Çarşamba Şeker Fabrikası'nda 2 milyar TL'lik yatırımla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üretecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, MKE AŞ'nin yeni yatırımıyla Samsun'un istihdam ve ihracat odaklı büyüyeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Faaliyetlerini tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinci ile sürdürmekte olan MKE AŞ, bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacaktır. Bu büyük yatırım gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Samsun'umuzun gücüne güç katacaktır."

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