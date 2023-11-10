Dolar
28.55
Euro
30.53
Altın
1,953.44
ETH/USDT
2,089.20
BTC/USDT
36,599.00
BIST 100
7,801.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

MİT'in Kale yerleşkesinde Cumhuriyet'in 100.yılında 130 bin ağaç hedefi

Ağaçlandırma seferberliği kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) "Kale" olarak adlandırılan yerleşkesindeki toplam ağaç sayısının yıl sonu itibarıyla 130 bin olması hedefleniyor.

Sarp Özer  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
MİT'in Kale yerleşkesinde Cumhuriyet'in 100.yılında 130 bin ağaç hedefi

Ankara

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında "Geleceğe Nefes Cumhuriyet’e Nefes" sloganıyla yapılan ağaçlandırma seferberliğine ülke genelindeki devlet kurumları, okullar ve özel kuruluşlar katılırken, Milli İstihbarat Teşkilatı da Etimesgut'taki "Kale" yerleşkesini "daha yeşil çevre" için ağaçlandırıyor.

Toprak yapısı zenginleştirildi

Yerleşkedeki ağaçlandırma çalışmaları her türlü detay hesaplanarak yapılıyor.

Etimesgut'ta uzun yıllar tank eğitim alanı olarak kullanılan arazideki inşaat öncesi, atık ve kimyasallar nedeniyle oluşan killi toprak temizlendi, bölgenin toprak yapısı zenginleştirildi.

Zorlu toprak yapısı göz önünde bulundurularak, zemine uygun olabilecek her bitki incelendikten sonra Orman Genel Müdürlüğü ile 102 bin ağaçlık protokol imzalandı. MİT personeli de ağaç ve çalı dikimleri ile tohumlama safhalarında aktif yer aldı.

Cumhuriyet'in 100.yılında 130 bin ağaç hedefi

Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da binlerce fidan toprakla buluşturulurken, 2017'de MİT yerleşkesinin inşaatı sırasında 3 bin ağaç dikildi, sonrasında sayı 52 bin 648'e ulaştı. Bu yılın sonuna kadar toplam 80 bin ağaç daha dikilmesi hedefleniyor.

Yerleşkede ağaç, çalı ve çimden oluşan 1 milyon 400 bin metrekarelik alanın peyzajı tamamlanırken bu alanın yıl sonuna kadar 2 milyon 700 bin metrekareye, yerleşkedeki toplam ağaç sayısının ise 130 bine ulaşması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Bakan Özhaseki: Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık
MİT'in Kale yerleşkesinde Cumhuriyet'in 100.yılında 130 bin ağaç hedefi
Esenboğa Havalimanında "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" açıldı
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan sanığa hapis istemi

Benzer haberler

MİT'in Kale yerleşkesinde Cumhuriyet'in 100.yılında 130 bin ağaç hedefi

MİT'in Kale yerleşkesinde Cumhuriyet'in 100.yılında 130 bin ağaç hedefi

MİT Başkanı Kalın: Kuvayımilliye ruhunu dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet