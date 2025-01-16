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MİT, takip altındaki Times muhabirine yönelik 90 yıl önceki istihbarat belgesini yayımladı

MİT, faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin, aslında Teşkilat adına çalıştığına ilişkin bilgilerin yer aldığı 1935 tarihli istihbarat raporunu internet sayfasında yayımladı.

Utku Şimşek  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
MİT, takip altındaki Times muhabirine yönelik 90 yıl önceki istihbarat belgesini yayımladı

Ankara

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi.

Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.

Söz konusu 2 Şubat 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

"Kollins, 28 Ocak 1935'te İstanbul'a dönmüştür. Buradan gazete muharrirlerinden Bay Nurettin'le görüşmüş ve Ankara muhabiri olarak angaje etmiştir. Bay Nurettin, Kollins için yazacağı telgrafları ve ondan alacağı direktifleri bize gösterecektir.

İlk verdiği talimatta, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasını söylemiştir. Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior oteli olduğunu söylemiştir. Burada Bay Nurettin'le temasa geçilerek Kollins'in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının bu yoldan takibini ve bildirilmesini dilerim."

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