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MİT, PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği eylemin azmettiricisi Hasan kod adlı Celal Kaya'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
MİT, PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın Erbil şehrinde 17 Temmuz 2019'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan terörist Kaya'nın, uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütü PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanması için çalıştığı tespit edildi.

Kaya ile ilgili istihbarat elde eden MİT, teröristin faaliyetlerini adım adım takip etti. Terörist Kaya, Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.

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