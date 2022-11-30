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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK'nın sözde istihbarat yöneticisini etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Mehmet Tosun   | 30.11.2022
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK'nın sözde istihbarat yöneticisini etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan Onur, örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar faaliyet gösterdi.

Örgütün istihbarat yapılanması "NLP" içerisinde 2016'da sorumlu seviyeye getirilen Onur, örgüt mensuplarına istihbarat eğitimi verdi.

Irak ve Suriye'de örgütün sözde istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terörist eylemden sorumluydu.

"Kinda Maraş" kod adlı Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı çalışma yapan MİT, teröristin Kandil'den gizli görevle Sincar'a gönderildiğini, burada istihbari faaliyetlerini gizlemek için sözde finans sorumluluğu yaptığını tespit etti.

Ardından operasyon için harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi.

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