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Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem

İstanbul'da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı.

Koray Taşdemir  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" ismini veren grup üyeleri, İBB'nin Saraçhane binası önünde toplandı.

İBB'yi protesto eden grup üyeleri, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Yetkililerle görüşmek istediklerini söyleyen grup üyelerinin talebi üzerine, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz ve beraberindeki heyet, İBB Genel Sekterer Yardımcısı Gürkan Akgün ile görüştü.

Görüşme sonrası grup adına basın açıklaması yapan Alagöz, görüşmelerinde Akgün'den yarın Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında konunun gündeme geleceği sözünü aldıklarını söyledi.

Alagöz, segment serbestliği şartları olduğunu, bunun da kabul gördüğünü belirterek, "Segment serbestliği olacak. Belediye de kurumsal anlamda belediyeye kiraya vermek isteyen esnaflarımızın araçlarını kiralayacak. O bizi çok fazla bağlamıyor. Zorlama yok, kiralama modelini yapacaklar ancak segment serbestliği olacak." diye konuştu.

Protesto sırasında bir esnafın "ben bu ülke dağda komandoluk yaptım" sözlerine, zabıtanın memurunun "bana mı yaptın" şeklinde karşılık vermesi üzerine taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Grup üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.



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