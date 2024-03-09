Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.