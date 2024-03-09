Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,876.60
BTC/USDT
68,095.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fırat Taşdemir  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı
Ankara'da kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor
Eyüpsultan'daki kazada yaralının kaybolan telefonu yurt dışına kaçan Eylem Tok'un aracından çıktı
Hablemitoğlu suikastı davası 16 Temmuz'a ertelendi
Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı

TPAO'nun Kırklareli, Edirne, Diyarbakır, Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatlarının süreleri uzatıldı

AYM Başkanvekilliğine Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği güncellendi

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği güncellendi
Kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesinde "yüzde 2" şartının iptal gerekçesi açıklandı

Kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesinde "yüzde 2" şartının iptal gerekçesi açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet