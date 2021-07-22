Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi fotoğraflarını paylaştı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait fotoğrafları paylaştı.
🗓️ 1974— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2021
📍 Kıbrıs Barış Harekâtı #MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/CHIJExKjkj
Bakanlığın sosyal medya hesabından Harekatın 47. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Ada'da ilerleyişinin yer aldığı tarihi 4 fotoğrafa yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.