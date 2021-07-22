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Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi fotoğraflarını paylaştı

Özcan Yıldırım   | 22.07.2021
Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi fotoğraflarını paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait fotoğrafları paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Harekatın 47. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Ada'da ilerleyişinin yer aldığı tarihi 4 fotoğrafa yer verildi.

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