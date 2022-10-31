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Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Rus mevkidaşı Şoygu'ya 'tahıl sevkiyatı' telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Sarp Özer   | 31.10.2022
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Rus mevkidaşı Şoygu'ya 'tahıl sevkiyatı' telefonu Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

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